Imanol Rodríguez dio detalles preocupantes sobre el estado anímico de Emily Lucius

Luego de ser el último eliminado de El Hotel de los Famosos tras un desafío que lo enfrentó con Martín Salwe, Imanol Rodríguez habló de su paso por el reality de eltrece y dio detalles del estado anímico de Emily Lucius.

Indagado por las repercusiones que despertó la influencer en el público y sobre las constantes críticas que recibe en las redes, el hijo de Miguel Ángel Rodríguez reveló que ya la conocía desde antes del programa: “Tengo un vínculo porque mi novia es amiga de ella”.

“Emily no está bien. Siento que entró a un mundo donde no estaba 100 por 100 preparada y se encontró con un monstruo que es la tele. Creo que muchas cosas la tomaron por sorpresa y no pudo manejarlo”, agregó el entrevistado en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

"Emily no está bien. Siento que entró a un mundo donde no estaba 100 por 100 preparada y se encontró con un monstruo que es la tele. Creo que muchas cosas la tomaron por sorpresa y no pudo manejarlo". G-plus

Por otro lado, Imanol se refirió a la decisión de Emily de no dar notas: “Realmente es un impacto fuerte con lo que pasó afuera. Cuando se sienta preparada lo hará y hablará. Es una mina divina, creo que hay muchas cosas que se exageraron, pero doy fe que Emily no es una mala mina”.

"Realmente es un impacto fuerte con lo que pasó afuera. Cuando se sienta preparada lo hará y hablará. Es una mina divina, creo que hay muchas cosas que se exageraron, pero doy fe que Emily no es una mala mina". G-plus

Por último, Imanol Rodríguez analizó su paso por el ciclo: “Es un reality pero también construimos una especie de novela. Ni uno es tan bueno ni otro es tan malo. Con todos me llevé de diez, todos son buena gente”.