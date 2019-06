Iliana Calabró se sacó tras un picante comentario de Yanina Latorre en vivo: "¡Me importa tres carajos!"

A mediados de marzo la viuda de Emilio Disi lanzó una fuerte afirmación a través de Carlos Monti en Pamela a la tarde, cuando deslizó que Iliana Calabró habría tenido un affaire con su marido: "Para mí fue un error de los dos, no es un error solo del hombre. Ella (Iliana) también era grande, sabía que (Emilio) era un tipo casado. Ella lo buscaba, yo doy fe, lo volvía loco, y él también aceptaba". En ese momento, Iliana explotó: "Que digan que era una provocadora, una buscona, ¡no! ¿De qué me están tomando? Yo soy una mujer y soy una señora. ¡¿Se le juntó el ganado?! ¡Qué falta de respeto! Yo no permito esto. No lo podemos permitir más. Son actitudes que no van. Y estamos hablado de una persona (por Disi) que no está para dar su versión".

Al tiempo, Calabró y Elvira Ferrer sellaron un acuerdo de confidencialidad por el cual dejaron atrás la controversia, algo similar a lo que la panelista de Los Ángeles de la Mañana hizo con Monti el martes por la tarde, tras dirimir sus diferencias café mediante. “Acepté las disculpas de Carlos. Él necesitaba disculparse”, precisó Iliana en ante Ángel de Brito.

En ese momento Yanina Latorre cuestionó sin filtros a su colega: “¿No te molesta cómo te hicieron quedar públicamente? En forma privada todo lindo, pero vos quedaste como una put...”. Sacada, Calabró bramó: “¡A mí me importa tres carajos a esta altura de mi vida!”.

“A mis hijos y mis ex son los únicos a los que les que por ahí les tendría que rendir cuentas. Ellos están bien, entonces me importan tres cara... lo que opine todo el mundo". G-plus

Enajenada, la actriz continuó con su descargo: “A mis hijos y mis ex son los únicos a los que les que por ahí les tendría que rendir cuentas. Ellos están bien, entonces me importan tres carajos lo que opine todo el mundo. No voy a hacer cambiar a la gente que opina mal de mí, porque opinan sin conocerme. Todo el que me conoce en este medio sabe quién es Iliana Calabró y sabe cómo me comporto y me vengo comportando a lo largo de toda su vida. AL resto, me ne frega”.

Así fue que justificó su postura conciliadora: “Sino iba a terminar como la señora Beatriz Salomón, ante quien me saco el sombrero, con esa enfermedad por seguir llevando adelante y tratando de convencer a quien nunca se va a convencer, y diciéndole a quienes saben quien soy, quién soy. Ahí terminó y hasta acá llegó mi amor. No me importa”.

"Yo lo que quiero es ser feliz y la única manera es soltando, soltando. El daño lo hicieron y es irreparable, se lo dije a Monti. Lo que pasé, lo pasé. El resto ya está” G-plus

Tan vehemente y elocuente alegato de Iliana Calabró mereció la unánime felicitación de sus compañeros. “¿Me dañaron mucho? Ya está. Yo quiero volver a ser feliz. A mí me quitaron la sonrisa de mi cara y yo nací para ser feliz, para entretener a la gente. Este es mi don. Yo lo que quiero es ser feliz y la única manera es soltando, soltando. El daño lo hicieron y es irreparable, se lo dije a Monti. Lo que pasé, lo pasé. El resto ya está”, concluyó enfervorizada.

