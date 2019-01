En medio de rumores que indicaban una posible crisis entre Iliana Calabró y su novio italiano Antonello Grandolfo, quien se fue a Italia a pasar a las Fiestas con su familia, la actriz despejó las dudas en una nota con Siempre Show, el nuevo ciclo de Ciudad Magazine (lunes a viernes a las 20 horas): "Fernanda Layus, que es nuestra prensa, cuando vino a buscarme (para hacer la nota) vio que estaba hablando con él (por Antonello) y ella puede dar fe. Allá son como las 12 de la noche y son estos horarios raros que tenemos me tienen mal. Es un lío poder congeniar con tanto trabajo".

"Pero no, para nada (estoy separada). Solamente que este año él decidió pasar las Fiestas con su familia. Creo que el 16 ya está en Buenos Aires, así que el 17 ó 20 a más tardar estará por acá (Carlos Paz). No se va a quedar conmigo porque tiene que ponerse al día con el trabajo, así que vendrá los fines de semana. Va y viene como todos los años", agregó la protagonista de la obra teatral Locos por Luisa, que se presenta en la ciudad corboesa.

Sin embargo, Calabró reconoció que la decisión de su pareja de irse a Europa a recibir el año nuevo no le cayó del todo bien: "La verdad es que mucha gracia no me dio, pero nosotros tenemos los papás grandes y no quiero que el día de mañana me diga 'vos no me dejaste viajar'. No quiero sentir que soy la mala de la película que no lo deja viajar. Hace 10 años que no pasaba la Navidad allá. A esta altura de la vida empezamos a priorizar determinadas cosas y nos damos el gusto de hacer eso que tenemos ganas".

"Él tenía ganas de ir al año pasado y era el primer año que mis hijos se iban a trabajar y vivir afuera, entonces era muy especial, mi primer año del nido vacío. Entonces lo retuve y no fue, pero este año tengo mucho vivido con el elenco y me sentí en familia y le dije 'sí, andá'. ¿Si le hice alguna escena? No, no hubo", cerró, dejando en claro que el noviazgo sigue a paso firme.