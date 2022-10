Iavícoli, durísima con la convocatoria de Dolores Barreiro a El hotel de los famosos 2: "Es poco sociable y mala onda"

Este mes comienza a grabarse El hotel de los famosos 2, y en Socios del espectáculo revelaron quiénes son los nuevos convocados para el nuevo certamen, y Karina Iavícoli se sorprendió sobremanera al escuchar el nombre de Dolores Barreiro entre ellos.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich recibieron en el estudio a Martín Salwe, el subcampeón de la primera edición, y junto a las “socias” repasaron el largo listado de convocados, algunos de ellos confirmadísimos, y otros todavía en tratativas con la producción de Boxfish.

De esta manera, se pudo confirmar el regreso de Pampita y el Chino Leunis en la conducción, y la presencia de estrellas como Fernando Carrillo, Marian Farjat, Érica García, Emiliano Rella, Alejo Ortíz, Delfina Gérez Bosco y muchos más.

LA REACCIÓN DE KARINA IAVÍCOLI CUANDO ESCUCHÓ A DOLORES BARREIRO ENTRE LOS POSIBLES PARTICIPANTES DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Pero cuando Rodrigo Lussich mencionó a Dolores Barreiro, Karina Iavícoli se manifestó “shockeada” por la noticia. “Dicen que hay dudas sobre Dolores Barreiro. La producción no la terminó de checkear con el ‘doble check’”, agregó el conductor.

“No entiendo la función”, dijo Karina, en referencia a los roles que ocupan los nuevos participantes respecto a los de la primera edición del reality. “Me llama la atención porque es poco sociable, es bastante mala onda. Me llama la atención que quiera estar conviviendo”, agregó.

“Pero ella estuvo en el Bailando”, le recordó Paula Varela. “Eso es mortal. Para mí, todos son personajes y cuanto más secos, mejor”, declaró por su parte Salwe, que por su polémica participación, contó, todavía recibe reproches en las redes sociales.