Horacio Cabak decidió no estar en Polémica, minutos antes de salir al aire: "Prefirió no salir porque vamos a hablar de su separación"

“No sé si voy a tirar un corte porque estamos en una situación complicada con nuestro compañero Horacio Cabak. Por supuesto esta es su silla y está hablando ahora con Gustavo Sofovich”. Asi arrancó Polémica en el bar, con Mariano Iúdica confundido, intentando explicar la ausencia de su compañero, en el día en el que su mujer, Verónica Soldato realizó duras declaraciones.

“¿No quiere?”, preguntó Chiche Gelblung. “No, no es que no quiere. Vino, se presentó acá. Está esperando que salga la medida cautelar para hablar o no hablar y la verdad es que no sabemos cómo abordarlo sin que él esté en la mesa. No queremos hablar… Él no quiere estar”, aseguró Mariano, mientras definía al aire si iban a un corte comercial.

“Si se sienta, queda expuesto”, lanzó Luis Ventura, desestimando que fuera a permanecer en silencio si Horacio estaba en la mesa del programa. Al final fueron al corte y cuando regresaron contaron que la decisión de Cabak había sido marcharse.

"Vamos a decirle cómo está la situación. Horacio se iba a sentir absolutamente incómodo porque íbamos a hacer el tema hoy". G-plus

“Estamos acá en el bar. La silla estaba libre y la ocupó Matías Alé”, empezó diciendo. “Vamos a decirle cómo está la situación. Horacio se iba a sentir absolutamente incómodo porque íbamos a hacer el tema hoy y prefirió no estar”, explicó Mariano Iúdica, sobre la decisión de Horacio Cabak.