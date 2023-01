La honestidad brutal de Barby Franco sobre la maternidad: "Se hace caca cada dos horas"

Con su hija en brazos durmiendo plácidamente, Barby Franco dio en LAM su primera nota junto a Sarah, su beba de tan solo un mes y medio. La modelo bromeó sobre el parecido de la nena con su pareja Fernando Burlando y terminó sincerándose sobre lo que desconocía de esta nueva etapa.

“Es divina. Se porta rebien. Es una santa. Es una genia, pero la parte B nunca me la explicaron. Me dijeron que esto era lo mejor del mundo y ‘vas a ser súper feliz’. La parte B nadie me la explicó”, contó, divertida.

“El tema de los cólicos yo no tenía ni idea, lo descubrí con ella. No dormir nunca más en tu vida, levantarme todos los días a las siete y media de la mañana o a las ocho. No estaba en mis planes”, se sinceró, entre risas.

"Se cag… cada dos horas, darle la teta cada una hora y media. ¡Esa parte nadie me la explicó!". G-plus

BARBY FRANCO SE SINCERÓ SOBRE LO QUE DESCONOCÍA DE LA MATERNIDAD

“Lo escuché, pero no le di bola. Se cag… cada dos horas, darle la teta cada una hora y media. ¡Esa parte nadie me la explicó!”, aseguró la modelo con humor, quien había mandado un poderoso mensaje sobre la maternidad y el cuerpo de quienes dan a luz.

“Con el tema cólicos lo pasamos mal la semana pasada, pero ahora ya está súper bien”, contó, sobre la preocupación que tenía.