La honestidad brutal de Ángel de Brito en plena nota con More Rial: "Estás telegrámica, estás cortita para contestar"

Conociendo de cerca el mundo del espectáculo y la labor periodística, Morena Rial le dio un móvil a Ángel de Brito para LAM en el que las preguntas de conductor fueron más protagonistas que sus respuestas, por la brevedad y por la poca pimienta que le puso la hija de Jorge Rial a sus declaraciones.

Con años de oficio, Ángel lo percibió y no dudó de decírselo en vivo, ante una seguidilla de consultas que fueron contestadas prácticamente de un modo monosilábico.

"¿Sentís que apareció gente que le pegó a Jorge, que antes le chupaba las medias?", "¿Te pesa la fama de tu papá?" y "¿Tenés ganas de estar en pareja", fueron algunas de las preguntas que le hizo De Brito a Morena, antes de blanquear al aire la necesidad de que se explaye un poco más.

"Estás como telegrámica, estás cortita para contestar hoy. Ampliame el tema novios", le dijo Ángel a Morena, ante sus monosilábicas respuestas. G-plus

"Estás como telegrámica, estás cortita para contestar hoy. Ampliame el tema novios", le dijo Ángel sin filtro, y Morena Rial habló de su situación sentimental más contundentemente: "No estoy cerrada al amor. Tuve mis problemas con mi ex, pero eso no quiere decir que esté cerrada a tener una nueva pareja. Todo puede ser. Hoy en día, no estoy de novia".