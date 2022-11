La historia de vida de Gonzalo Ocaña, Gonny: de Cuestión de Peso a lanzar su primer disco

Hace 12 años, Gonzalo Ocaña, Gonny, se presentó en Cuestión de Peso con 154 kilogramos de peso, cifra a la que había llegado a raíz de una medicación que le suministraron para controlar su Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Tras ocho meses de tratamiento, el paciente, por entonces de 21 años y 1,80 metros de altura, logró llegar a los 105 kilogramos, que luego fueron 95 y posteriormente 90 tras operarse los colgajos y un bypass gástrico, según le contó el joven a Teleshow.

“Juego con eso, aunque con la pandemia aumenté y quiero bajarlo, estoy en 105”, contó el joven respecto de su variación de peso en estos últimos años, aunque destacó que desde hace más de una década que no supera la marca con la que dejó el reality.

GONNY REVELÓ CÓMO MANTUVO SU PESO A DOCE AÑOS DE SU PASO POR CUESTIÓN DE PESO

Con 33 años, Gonny pudo finalmente superarse y cumplir su sueño de dedicarse a la música, algo que lo impulsó a anotarse en Cuestión de peso. “Me acuerdo que vi en la tele que que empezaba el programa y mi mamá me dijo que me anotara, me dijo que me pusiera traje, yo le dije que no, que me mostraría tal cual soy”, recordó en una entrevista con Nieves Otero.

“En ese momento estaba de moda el reggaeaton y mandé foto con una cadena, creo que un poco me eligieron por eso también”, asegura hoy Gonny, que contó que tras finalizar su participación en el ciclo siguió tratándose con el equipo del doctor Alberto Cormillot.

En la actualidad, el joven mantiene un meticuloso control con una nutricionista a la que visita una vez por mes, aunque confesó que a veces lo hace cada tres meses, y rutinas aeróbicas y con pesas en el gimnasio. “El secreto es la constancia”, reveló.

“Hay días que como de todo, tengo ganas de darme un gusto con un helado o una hamburguesa y lo hago, y sé que en la siguiente comida me cuido, pero salgo, tomo alcohol, todo normal. Me mentalizo que no quiero volver a lo que era, tengo una foto en mi cuarto de lo que era, son esas son pequeñas motivaciones”, reveló.

GONNY PUDO CUMPLIR SU SUEÑO DE SUBIRSE A UN ESCENARIO A CANTAR

“No me pongo a pensar en lo que pasó, sino en el ahora porque me arrepentiría de muchas cosas, ya está, lo que pasó, pasó y hay que mirar para adelante y focalizarse”, dice Gonny a la hora de explicar cómo decidió dar rienda suelta a su vocación por la música.

Mientras intercala sus ensayos y grabaciones con un empleo en un local comercial, Gonny logró terminar su primer disco, Seguimos de pie, que lanzó hace un mes. “Son temas de reggaetton romántico, los escribo y compongo, todo lo que saco es mío”, explicó.

“El disco lo pude terminar después de muchas idas y vueltas y complicaciones. Lo pensé porque empecé a cantar a los veintipico y ahora tengo 30 y decía ‘estoy grande, soy viejo’, y no, lo pude hacer, no sé si irá bien o mal, pero lo hago”, cerró el cantante.