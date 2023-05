El hijo de Rodrigo Bueno contó cómo vivió el día en el que su papá cumpliría 50 años: "Fue muy movilizante"

Con el recuerdo siempre presente en su corazón, Ramiro Bueno contó cómo vivió el día en el que su papá, Rodrigo –más conocido como “el Potro”- cumpliría 50 años en una profunda nota que le dio a LAM, le programa que conduce Ángel de Brito por América.

“Este día fue de festejo, alegría, emoción y compartir con la gente que lo sigue recordando al día de hoy. Fue un día movilizante en muchos sentidos”, comenzó diciendo el joven, con una sonrisa plasmada en su rostro.

“Fue un día muy lindo cargado de buenas energías para mí, en lo general, así que se disfruta. Una copa al cielo que es el cumple de El Potro y eso es lo que hay que festejar. Hay que festejar con mucho cariño y mucho orgullo”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “La gente me escribe, su cariño y amor para mí es incondicional. Ya pasaron 23 años casi y él sigue vigente como el día uno. Es una bendición el amor del público. Si bien e llegan muchos mensajes, uno siempre se hace el ratito para compartir con los que lo siguen amando al día de hoy”.

CARMEN BARBIERI RECORDÓ UNA ANÉCDOTA PRIVADA CON RODRIGO BUENO, EL DÍA EN QUE EL PORTRO CUMPLIRÍA 50 AÑOS

Carmen Barbieri recordó en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) su anécdota y su amistad con Rodrigo Bueno, el día en que cumpliría 50 años.

“Hoy Rodrigo Bueno, mi querido Potro, cumpliría 50 años, siempre vas a estar en nuestros recuerdos. Yo lo acompañé en los 13 Luna Park”, rememoró la mamá de Fede Bal.

“Yo estaba con él y su mujer en el camarín, ella lo asistía de una manera, como yo asistía a Santiago. Él me hizo subir al ring, me hizo mirar el público y nunca vi una cosa así tan llena”, siguió. Y cerró, a corazón abierto: “Me regaló los guantes, la bata y el rosario, la tengo colgada en mi vestidor. Es lo que él usó en el Luna Park, me lo dio en camarín el último día”.