El hijo de Pablo Lescano rompió el silencio: "A los 4 años dejé de verlo"

La historia de vida de Brian Lescano (21), el hijo que Pablo Lescano (44) tuvo que reconocer ante la Justicia tras una demanda por el derecho a la identidad del joven, fue estremecedora ya que reveló que "siempre supe que él era mi papá" y que "desde los cuatro, o cinco años, que no lo vi más".

"No lo juzgo ni lo prejuzgo tampoco. Si él no quiso, por x (sic) motivo… Tampoco sé si fue decisión de él. Ya pasa a ser algo que no tengo que contar yo", se apiadó Brian del líder de Damas Gratis.

Entonces, detalló en Intrusos su reacción tras el fuerte destrato de su papá: "Lo único que hice fue seguir mi vida con la ausencia de mi papá biológico, teniendo como imagen paterna a la pareja de mi mamá".

En ese punto, Brian explicó cómo era el vínculo con Pablo Lescano hasta que decidió abandonarlo: "Teníamos una buena relación. Al menos parecía eso. Él me invitaba a la casa, conocí a mi abuela. Tengo recuerdos de que mi tía me pasaba a buscar ir a visitarlo a un centro de rehabilitación, que pensaba que era por un accidente, pero estaba internado. Yo iba como hijo de él".

BRIAN, EL HIJO MAYOR DE PABLO LESCANO HABLÓ DEL ABANDONO DE SU PADRE

Respecto de los motivos por los cuales Pablo Lescano decidió alejarse de su vida, Brian se sinceró: "No sé, no tengo mucha idea, porque no era algo que lo decidió mi vieja o yo. Fue una decisión de la otra parte".

Además, Brian blanqueó que luego de que Pablo Lescano desapareciera en su infancia no lo volvió a ver hasta que se encontraron para someterse al examen de ADN.

Al final, Brian contó por qué a sus 18 años decidió buscar a Pablo Lescano, luego de que su madre desistiera de hacerlo para que el cantante de cumbia no lo interpretara que fuera con fines económicos: "Lo único que buscaba eran respuestas. Cerrar un poco el círculo que me había quedado abierto cuando era chico, y lamentablemente no pude tener una charla todavía".