El hijo mayor de Wanda Nara la calló con una tremenda pregunta en vivo: "¿Cómo le dijiste a papá que lo dejabas?"

Al igual que su famosa madre, los hijos de Wanda Nara heredaron de la conductora de MasterChef todo su carácter. En un vivo que ella realizó para Instagram con Valentino, su hijo más grande, él terminó haciéndole una pregunta durísima por su divorcio de Maxi López, su papá.

"Te pregunto si es difícil para ustedes porque los hijos de deportistas cambian de colegio, ciudades e idiomas...", empezó diciéndole Wanda al adolescente de 14 años.

"Ma, ¿qué es una entrevista? Cuando estaba en Francia estaba bien y después cuando me cambiaron para Turquía y eso sí que no me gustó. Pero después en Turquía estaba bien", comentó, pero la animadora quiso saber más.

Valentino: "¿Vos cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas? Es lo mismo". G-plus

VALENTINO LÓPEZ LE HIZO UNA TREMENDA PREGUNTA A WANDA NARA EN UN VIVO

"Tenía novia en Francia pero la tuve que dejar porque me había ilusionado que iba a jugar en el Milan", contó Valentino.

"¿Y cómo le dijiste?", preguntó la mediática, queriendo saber más pero su hijo le puso un freno de una forma muy picante. "¿Vos cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas? Es lo mismo", se despachó.

¿La reacción de Wanda? Pegó una carcajada que no pudo esconder su incomodidad. "No, pero Valentino no compares. Me puse colorada”, señaló, mientras cambiaban de tema. ¡Qué momento!