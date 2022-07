El hijo de Juana Repetto se trepó al escenario en plena obra teatral: "Subió y se quedó ahí"

Juana Repetto, mamá de Toribio y Belisario, volvió al teatro de la mano del espectáculo infantil El mundo de Hansel y Gretel.

Muy contenta por esta nueva etapa profesional, habló sobre su vuelta a los escenarios y reveló que su hijo Toro terminó arriba de las tablas con ella de forma inesperada.

De repente, el nene se hizo presente en una escena que su mamá estaba interpretando en el Teatro Picadilly.

CÓMO TORIBIO TERMINÓ EN EL ESCENARIO CON JUANA REPETTO

"Ayer se me subió al escenario en la mitad de la función a darme una piedrita que se me había caído. La gente se cagab... de risa...".

"Sube al escenario, me da la piedrita y se queda ahí. Yo me olvidé la letra, con Bautista nos miramos y fue como 'no sé dónde estamos, qué hay que decir, qué pasó'...".

"Sube al escenario, me da la piedrita y se queda ahí". G-plus

"Y no es que me dio la piedrita y bajó; se quedó parado mirando la función al lado mío todo el espectáculo", contó, entre risas, en diálogo con Cortá por Lozano.

Y se despidió subrayando, en broma, que su nene hizo su "debut teatral".

¡Un genio!