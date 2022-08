La hija de Karina la Princesita y El Polaco quiere irse de la Argentina

El año pasado, Karina La Princesita reveló que su hija Sol Cwirkaluk, que este fin de semana festejó sus 15 años, planea terminar sus estudio secundarios y dejar el país con el objetivo de estudiar una carrera universitaria en el exterior.

“Ella sabe que termina la secundaria y se quiere ir a estudiar afuera... Así que, parte de lo que yo trabajo es para que ella tenga con qué ir para cumplir sus sueños... ¡Claramente la apoyo!”, dijo la cantante en una entrevista que brindó a Implacables.

Asimismo, la cantante comentó que su hija “de chiquita tiene las cosas bastante claras”, respecto a su futuro, en tanto que El Polaco se mostró muy triste de que su primogénita quiera ir a buscar suerte al exterior y esquivó la pregunta aduciendo que “falta mucho tiempo para eso”.

SOL, LA HIJA DE KARINA Y EL PÓLACO EXPLICÓ QUÉ QUIERE HACER DE SU FUTURO

En LAM, Alejandro Castelo entrevistó a Sol en su cumpleaños de 15 y le contó que Karina está muy triste porque ella tiene planes para irse al exterior. Pero lo más notable llegó cuando el cronista le preguntó en qué destino pensó para su viaje.

“Me quiero ir a cualquier lugar menos acá”, afirmó la joven, ante el asombro del cronista, que le insistió a la adolescente para que le cuente qué planea hacer en un país totalmente extraño.

“Quiero estudiar afuera, quiero trabajar afuera, quiero hacer mi vida afuera”, agregó Sol, por lo que Castelo le preguntó si sentía que su viaje sería como “una aventura de vida”. “Eso no me importa. Yo además quiero dedicarme a la música así que no es eso”, aclaró la joven.