Hernán Piquín reflexionó sobre la paternidad: "Traer un bebé al mundo para salir en una revista conmigo no va"

Reservado en su vida privada, Hernán Piquín (45) transita el verano lejos de los conflictos mediáticos y enfocado en el trabajo. Actualmente, el talentoso bailarín se está presentando con su espectáculo, Fuego y pasión, por la costa argentina.

Sin embargo, en diálogo con la revista Pronto, Piquín dejó asomar un poquito de su intimidad. Incluso, se animó a reflexionar sobre la paternidad, luego de que otras figuras del medio, como Marley (48) y Flavio Mendoza (44), apostaran a ser papás a través de la subrogación de vientre.

"Hoy por hoy no sería padre, pero en un futuro no lo descarto. Me encantan los chicos, tengo sobrinos postizos por todos lados y miles de niños que me llaman el tío Hernán". G-plus

"Para ser padre uno tiene que estar muy preparado, no sólo en lo económico sino mentalmente", aseguró el bailarín, adentrándose en la temática. "No es fácil tener un hijo, y traer un bebé al mundo para salir en una revista conmigo no va. En este momento si tuviera un hijo no podría darle ni el espacio, ni el cariño, ni el tiempo que necesita. Hoy por hoy no sería padre, pero en un futuro no lo descarto. Me encantan los chicos, tengo sobrinos postizos por todos lados y miles de niños que me llaman el tío Hernán. Ahora, un hijo propio por el momento no", manifestó Piquín, enfocado en lo profesional, pero sin cerrarle la puerta a una futura paternidad.

Consultado por su presente amoroso, aseguró: "Estoy solo, tranquilo y muy bien así. Me separé de mi última pareja hace seis meses y no volví a formalizar. Así estoy muy bien. Me la pasé trabajando mucho, estuve haciendo giras por España y tenía la cabeza muy ocupada".