Hernán Piquín se quedará a vivir en España, tras sufrir dos violentos asaltos en Buenos Aires: "Estoy cansado"

En menos de dos años Hernán Piquín (45) fue víctima de dos violentos hechos de inseguridad, lo que decantó en una drástica decisión de parte del artista: partir al exilio. El primer hecho de inseguridad fue cuando su auto recibió casi una docena de balazos en noviembre de 2017, al ingresar al country donde tiene una casa, tras retirarse a la madrugada de ShowMatch. Y el segundo, cuando le robaron 20.000 dólares y joyas familiares en una salidera bancaria, a mediados de abril de este año. En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, el participante del Súper Bailando 2019 expresó su tristeza: "Pasé otro momento horrible que no se lo deseo a nadie. Eran mis ahorros, las joyas de mi abuela y bisabuela, por las que tenía muchísimo afecto de mi parte. Me da pena que hayan caído en manos de personas que no le dan el valor afectivo que tenían. Estoy indignado".

Consternada por el relato de Piquín, Andrea Taboada indagó: "¿Pensaste en irte del país?". Ahí el bailarín se sinceró con ostensible angustia: "Sí, por supuesto. De hecho, estoy afuera, me vine solo para hacer el Bailando, y aparte para hacer una gira. Pero me vuelvo a ir". Tras una consulta de Ángel de Brito sobre el destino, el exalumno de la escuela de danzas del teatro Colón confirmó: "España. Yo tendría que estar haciendo una gira en España ahora… Me instalé en Granada, a 400 kilómetros de Madrid".

En cuanto a su familia, Piquín contó: "Estoy tratando de convencer a mi madre de que se venga, estoy a punto de convencerla. Y mi hermano vive en el sur, así que él se quedará”. En ese punto, De Brito acotó: "Esto tiene que ver con el episodio anterior y este". Y Piquín reconoció que el desarraigo fue motivado por los dos asaltos: "Ya estoy cansado".





Al final, Hernán Piquín desdramatizó: “Yo siempre viví afuera, desde los 16 años cuando me fui a vivir a Londres (Inglaterra), a los 17 a París (Francia), después volví y a los veintipico me fui a San Francisco (EE.UU.) por cinco años, me fui cinco años a Italia. Esta carrera te hace ser muy nómade. Tampoco es que estoy arraigado (a la Argentina)”.