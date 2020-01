El hermano de Barón contó si a Jimena le costó perdonar a Daniel Osvaldo: "No, porque lo importante es que Momo esté bien"

Federico Barón, el hermano de Jimena, visitó Los Ángeles de la Mañana y habló a fondo sobre la fama de la actriz y cantante.

Mietnras charlaban sobre la vida amorosa de Jimena, Ángel de Brito le preguntó al hueso: “¿Con Daniel Osvaldo no vuelve?”. Y el actor respondió: “Nooo, con Daniel supongo que no. Bueno, ahora él vuelve a jugar al fútbol a Banfield”, desviando un poco el tema hacia la posibilidad de que su excuñado y padre de su sobrino Morrison regrese a las canchas.

“¿Te gustaría que vuelva?”, le consultaron. Entonces, el actor dijo: “¿Qué sé yo? Yo quiero que sea feliz. Me pone contento que vuelva a jugar porque la rompe y es joven”.

Mientras mostraban imágenes de Jimena y Daniel juntos en el acto de fin de año de su hijo Morrison, Mariana Brey comentó: “Es importante que hayan recompuesto el vínculo después de tanta tormenta. No hay que olvidar que ella lo denunció por violencia. ¿Costó todo el proceso de perdonarse mutuamente?”.

Federico, entonces, reflexionó: “Eso fue cuando se egresó Momo, estuvieron los dos participando en un acto. Creo que no, me parece que no costó porque con un hijo de por medio lo importante es que él esté bien y el enano estaba chocho”.