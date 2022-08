La hermana de Luisana Lopilato sufrió un grave accidente de auto y debió ser internada: las imágenes

En medio de la agenda de noticias que presentaron en LAM, Ángel de Brito sorprendió a sus panelistas al contar que Daniela, la hermana de Luisana Lopilato, sufrió un tremendo choque en la zona de Martínez y Pía Shaw dio más detalles de este episodio.

“Hay un último momento que tiene que ver con un accidente automovilístico”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América antes de darle la palabra a su angelita para que desarrolle el tema.

“La protagonista es Daniela Lopilato. Esto sucedió en el mediodía de ayer (por el 17 de agosto) y la verdad que las imágenes que van a ver son terribles. Pasó por la clínica de Los Arcos, estuvo internada y ahora está en su casa”, detalló Pía.

"Ese auto que está dado vuelta es el de Daniela Lopilato. Esto sucedió en Sargento Cabral y Aramburu (Martínez) después de que una persona impactara contra su vehículo en la parte trasera y derecha, desestabilizándolo y logrando que vuelque". G-plus

“Ese auto que está dado vuelta es el de Daniela Lopilato. Esto sucedió en Sargento Cabral y Aramburu (Martínez) después de que una persona impactara contra su vehículo en la parte trasera y derecha, desestabilizándolo y logrando que vuelque”, agregó, mientras en la pantalla del estudio se veían imágenes del accidente.

“Ella se golpeó el cuello y la columna y la internaron en Los Arcos. Además, ella no podía salir del auto por eso se asustó mucho y eso que vemos, es el momento en el que los bomberos trabajaban en el lugar”, agregó.

En cuanto a la situación judicial, remarcó: “El lunes se tienen que presentar para declarar. El doctor Fernando Burlando está llevando adelante todo esto. La otra persona en ningún momento se fue del lugar, estuvo ahí y entregó todos sus datos”.

"Daniela me escribió y me puso ‘Hola Pía. Estoy acá, cayendo en que Dios me dio una segunda oportunidad. Gracias a él estoy viva’. Ella está bien pero un poco shockeada por la situación". G-plus

Y cerró: “Sé que le dieron de alta y ella misma me habló de esta situación como un milagro. Me escribió y me puso ‘Hola Pía. Estoy acá, cayendo en que Dios me dio una segunda oportunidad. Gracias a él estoy viva’. Ella está bien pero un poco shockeada por la situación. Por suerte, tenía el cinturón de seguridad puesto”.

Fotos: Capturas