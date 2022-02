La hermana de Flavio contó la reacción del Gigoló cuando ella descubrió la estafa: "Gordi, yo te digo la verdad"

El caso del estafador israelí de Tinder que sedujo y robo fortunas a varias mujeres reavivó el caso de Adriana Mendoza con el Gigoló, y la hermana mayor de Flavio Mendoza recordó cómo fue el momento en que desenmascaró al delincuente.

"Vos no te llamás como decís llamarte, no tenés la edad que decís tener, tu cumpleaños no es…", arrancó en una nota con Intrusos desde Carlos Paz.

"Le dije 'dame tu documento ya'. Porque al segundo día de conocernos también lo habían asaltado y robado la billetera, y no tenía documento ni registro. Era un NN. Y le dije 'te tenés que ir ya de mi casa'", afirmó Adriana Mendoza.

Más sobre este tema El video de Flavio Mendoza, a las piñas en un garaje: el reprobable grito que lo sacó de quicio

Ahí, la productora de Stravaganza recordó las excusas que le había puesto Javier Bazterrica para no continuar el engaño y difamar a su primera denunciante ante la Justicia rosarina: "Pero Gordi, yo te digo la verdad. Esta chica de Rosario es una despechada que amigas de ella le salieron como testigo para hundirme. Pero nada que ver, salí sobreseído".

Luego, reveló su firme réplica al Gigoló: "No importa. Para mí la única verdad acá es que me mentiste en todo. No sos quien decís ser. Si querés la seguimos pero afuera de mi casa. Remala, demostrame que sos un tipo derecho y no tenés nada que ver con esto que dicen y hacé lo que puedas". Y completó: "Ahí agarró sus cosas y se fue".

Más sobre este tema La hermana de Flavio Mendoza denunció en Telenoche al gigoló que la estafó: "A los 15 días ya vivía en mi casa; le di todos mis ahorros"

CÓMO FUE LA ESTAFA DEL GIGOLÓ A ADRIANA MENDOZA, LA HERMANA MAYOR DE FLAVIO

A casi siete años de la estafa, Adriana Mendoza reconoció que "no estaba enamorada sino enferma" del Gigoló y explicó la estrategia de Javier Bazterrica.

"Nunca me pidió plata ni se la presté", aclaró.

Más sobre este tema Indignada, la hermana de Flavio Mendoza se cruzó al aire con el gigoló: "Gusano infeliz, ladrón, estafador, degenerado; esas carillas se le van a caer una por una en la cárcel"

En ese punto, Adriana Mendoza detalló que a los diez días de iniciada la súbita convivencia en su hogar, el Gigoló la hizo entrar en un ardid minuciosamente planeado.

"Me dijo 'Gordi, el lunes voy a llevar 50.000 dólares a un amigo que opera en la bolsa, no te vas a hacer millonaria, pero te deja una linda ganancia en unos meses. ¿Querés poner algo? Pueden ser pesos o dólares, es lo mismo'. Ahí fue que agarré 5.000 dólares y se los di para que los lleve para trabajar la plata para mí. No se los di a él".

"Después, el pagaba en mi casa, en el supermercado, cuando salíamos a cenar. Pero claro, ¡con mi plata!".

CUÁL FUE LA CONDENA DE LA JUSTICIA A JAVIER BAZTERRICA, EL GIGOLÓ

A fines de 2019, el juez Gustavo Rofrano condenó a dos años y medio de prisión en suspenso a Javier Bazterrica por estafar a cinco mujeres, incluida Adriana Mendoza, entre 2009 y 2015.

El Gigoló, de 43 años, aceptó su responsabilidad en un acuerdo de juicio abreviado, y de esa manera evitó la prisión efectiva.