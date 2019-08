¡Hay onda! El coach de Flor Torrente mandó al frente a la actriz y su bailarín: "Veo que viene arrancando algo de a poco"

Si bien ellos se cansan de negarlo, los rumores sobre un incipiente romance sigue estando latente entre Flor Torrente e Ignacio Saraceni, su partenaire en el Súper Bailando. Sin embargo, cuando Marcelo Tinelli indagó al coach de la dupla, Isaias Alegre contó la verdad… ¿y los mandó al frente?

Más sobre este tema La incómoda reacción de Flor Torrente tras mostrarse muy mimosa con su bailarín en el corte del Súper Bailando

"Lo veo medio como que viene arrancando de a poco", observó el coreógrafo. Rápidamente, el conductor tomó sus palabras como que uno de ellos tenía una actitud de “tortuga”. A lo que Isaias sentenció, entre risas: "Es él. Le avisa a Flor todo, cuando la va a tocar para algún truco y esas cosas".

Por su parte, la hija de Araceli González no dudó en contener a su compañero, a quien abrazó en todo momento: "Nos llevamos bárbaro. Nos llevamos muy bien", dijo ella. Y Saraceni cerró con un piropo para Florencia: "Ella es hermosa. Yo no planifico mi vida. Las cosas pasan. Yo estoy bien y no estoy en pareja".

¿Qué pasa entre Flor Torrente e Ignacio Saraceni?