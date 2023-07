"Hay días que me duele que me toquen": Maju Lozano dio detalles de los síntomas de autismo

Maju Lozano condujo su último programa en Todas las tardes y sorprendió al contar que los 51 años le diagnosticaron autismo. Conmovida ante cámaras, relató que gracias a esa revelación médica pudo explicar varias cosas de su vida. Este viernes 28 de julio,

Al enumerar los síntomas, Lozano detalló: “En un momento pensé que era adoptada. Desde muy chica sentí que era un mundo en el que yo no pertenecía, que no había grupos en los que yo me identificaba".

Y agregó más detalles: "Me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no poder comer frutillas, no poder comer arándanos, no poder ponerme ropa roja”.

“Hay días que me duele que me toquen, que me miren fuerte. Siempre desde un lugar de gratitud, saber de dónde uno viene es muy importante, y permite tener explicaciones de un montón de cosas. Quería compartirlo porque tengo un tema de sociabilidad dentro de mi espectro”, cerró.

MAJU LOZANO CONTÓ QUE LE DIAGNOSTICARON AUTISMO