"Hace todo para la cámara": la interminable lista de razones por las que Julieta nominó a Camila en Gran Hermano

Julieta Poggio explicó en el confesionario todos los motivos por los que decidió nominar a Camila Lattanzio en Gran Hermano: “Mis primeros dos votos van a ser para Camila, con ella tuve muchas idas y vueltas”.

“Siento que nos llevamos muy bien porque somos muy parecidas en algunos sentidos pero muy distintas en otras cosas que me hacen dudar de ella, no solo de ahora, siento que es en lo personal y en el juego también”, comenzó explicando.

Luego, desarrolló: “En lo personal siento que en algunas situaciones fue muy egoísta, no solo por lo que pasó ayer conmigo cuando yo estaba mal, también lo vi cuando nos hicieron la broma de los perritos, Nacho estaba mal y ella tuvo la misma actitud de ayer”.

“Lo vi también cuando Romi se peleó con Alfa y ella tuvo esa actitud de hacerse como la que no escuchó nada. También lo veo en cosas como tirar comentarios por atrás, defender situaciones indefendibles”, agregó indignada.

Entonces ejemplificó: “Como por ejemplo cuando le conté cosas de Alfa y ella estaba empecinada en defenderlo siempre, no quería ver, no quería escuchar, defenderlo con ojos ciegos por estar con él”.

“Muchas veces prefirió no meterse para no quedar mal con nadie y para llevarse con todos. En cuanto al juego, si yo veo un reality me gusta ver como realmente son las personas”, sumó sobre su compañera.

Así, aclaró: “Hay cosas que ahora, en esta instancia, pongo en la balanza, y cuando ella llegó dijo que iba a jugar para el adentro pero también para el afuera y por ahí me pongo a pensar que algunas de las cosas que hace, las hace para las cámaras”.

“Quizas no siempre está tan arriba, cantando, hablándole a las cámaras, eso lo veo como parte del juego, porque dijo que había que divertir a la gente, que no iba a hacer algunas cosas porque sabía que a la gente no le caían bien”, dijo al final Julieta.

EL MOTIVO POR EL QUE JULIETA POGGIO DECIDIÓ VOTAR A MARCOS EN GRAN HERMANO

Tras dar sus primeros votos a Camila, Julieta explicó por qué decidió votar a Marcos Ginocchio por primera vez en el confesionario de Gran Hermano.

“El segundo voto sinceramente fue por descarte, porque yo a Romi no la voy a nominar hasta que no tenga otra opción, así que se lo tengo que dar a Marcos”, dijo.

Entonces, agregó sincera: “Esta es la primera vez que lo nomino, tengo poco y nada para decir sobre él porque lo quiero un montón, me parece una muy buena persona”.

“Es un amor, pero a mí me gustan las personas más arriesgadas y él si no es su tema no se mete, sé que no lo hace como juego sino porque él es así”, sentenció.