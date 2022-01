Habló la mujer que chateó con Manu Urcera: "Lo conozco hace mucho de las carreras, pero no pasó nada"

La confesión de Melina Eugster (29) de que es la mujer con la que Manu Urcera (30) tuvo un pícaro chat a fin de año dio un giro a la polémica que salpicó a Nicole Neumann (41).

"Lo que puedo decir de él es que no nos vimos, no pasó nada. Eso sí que no", aseguró la de modelo de Carmen de Patagones en un audio que le envió a la producción de Intrusos.

Luego, la promotora de automovilismo aclaró su vínculo con el piloto: "Lo conozco a Manu de las carreras, de hace mucho porque soy modelo desde muy chica".

Al final, Melina Eugster cerró picante contra Manu Urcera por su cambio de personalidad desde que está en pareja con Nicole Neumann: "Pero lo conozco y a mi entender cambió un montón el perfil. Cuando estaba con Mica era súper serio y como que ahora cambió su perfil".