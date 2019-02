Habló el abogado de Natacha Jaitt y puso en duda el consumo de cocaína: quiénes eran los dos hombres que estaban con ella

El abogado de Natacha Jaitt, Alejandro Cipolla, brindó un fuerte testimonio a TN en el que adelantó que se presentarán como querellantes en la causa de la muerte de la mediática de 41 años, quien fue encontrada en la madrugada de este 23 de febrero muerta sobre la cama de un complejo hotelero de Benavídez.

"Ella ya no consumía cocaína por una afección que tenía. No podía y lo sabía. Conociéndola, lo dudo. Eso nos llama la atención". G-plus

"Ulises (Jaitt) se está volviendo urgente de Brasil con la hija de Natacha. (...) Entendemos que pudo haber sido víctima de algún delito. Él tiene miedo de que haya sido víctima de un asesinato", aseguró Cipolla.

En el acta del deceso, el médico policial que acudió al lugar del hecho informó que Natacha "no presenta signos de violencia externos, habiendo sido su muerte un posible accidente cerebro vascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína". Y que "se secuestró muestra de esta sustancia de la nariz de la víctima". Sobre este punto, el letrado indicó las dudas de la familia: "Ella ya no consumía cocaína por una afección que tenía. No podía y lo sabía. Conociéndola, lo dudo. Eso nos llama la atención y por eso vamos a pedir que se investigue".

¿Por qué Natacha había acudido a el salon de Villa La Ñata? "Sé por qué fue, pero no lo puedo decir por secreto profesional", respondió el letrado. G-plus

Cipolla está presente en la autopsia, que comenzó a las once de la mañana. ¿Por qué Natacha había acudido a el salon de Villa La Ñata? "Sé por qué fue, pero no lo puedo decir por secreto profesional. Voy a hablar con el hermano para presentarlo en la investigación", explayó misterioso. Sobre la identidad de los hombres que se encontraban con ella al momento de la muerte, de iniciales D.V. y G.R., advirtió que son "empresarios": "Los había visto varias veces en ese lugar y estaba viendo si podía cerrar un tema con ellos, aunque me dijo que no tenía ganas de ir".

Demasiadas dudas y (todavía) muy pocas certezas.