El guiño buena onda de Wanda Nara a Nicole Neumann tras la polémica de los chats de Manu Urcera con otra mujer

Wanda Nara le envió un guiño buena onda a Nicole Neumann después del escándalo de los chats que Manu Urcera habría mantenido con Melina Eugster.

La empresaria comentó el posteo que la modelo publicó en honor al cumpleaños de Allegra Cubero en el que también se la puede ver en su mejor momento con su novio.

La polémica con la joven de 29 años que asegura haber hablado con el piloto de automovilismo no parece haber afectado en lo absoluto su relación con Nicole.

Wanda, que también protagonizó una polémica con Mauro Icardi por su affaire con la China Suárez, bancó a Neumann en este momento con unos emojis súper empáticos entre los comentarios de las fotos.

QUÉ DIJO LA MELINA EUGSTER, LA MODELO CON LA QUE MANU URCERA HABRÍA CHATEADO

Melina Eugster, modelo de Carmen de Patagones, le envió un audio a la producción de Intrusos y dejó en claro que, a pesar de que chateó con Manu Urcera, nunca se vieron.

“Lo que puedo decir de él es que no nos vimos, no pasó nada. Eso sí que no", aseguró la joven a la emisión de América.