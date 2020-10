Guillermo Calabrese se hartó de los rumores y reveló por qué es fue de Cocineros Argentinos: "He leído tantas pelotudeces"

Tras una década formando parte de Cocineros Argentinos (TV Pública), Guillermo Calabrese dio un paso al costado. Desde que ya no está al frente del ciclo, el rumor de que lo habrían echado comenzó a sonar más fuerte.

Harto de esta versión, el cocinero aclaró los tantos a través de Twitter y contó por qué ya no formará parte del programa. "A ver... Lo voy a explicar fácil. He leído tantas pelotudeces. Nunca fui empleado ni contratado por TV Pública. Siempre mi relación contractual fue con una productora", subrayó.

En ese punto, explicó por qué se fue del ciclo. "Se venció el contrato y no hubo un acuerdo económico. Nada más. Nadie me echó". Sin embargo, aclaró que tenía intenciones de continuar al aire: "Y claro que me hubiera gustado seguir".

"Fueron muchos años de trabajo, entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir, pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien", también expresó vía Instagram.

