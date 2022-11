Guillermina Valdés reveló lo mal que le pegan los eclipses: insomnio, cansancio y mates en la madrugada

A minutos de haber salido de la cama, Guillermina Valdés se mostró tomando mate, indignada consigo misma por no haber podido dormir en toda la noche por el eclipse.

Anoche, se dio el esperado eclipse lunar. Razón por la cual la expareja de Marcelo Tinelli no pudo pegar un ojo, aunque lo intentó. Buena onda, compartió el por qué de su cansancio en diálogo con sus fans.

"Obvio que no pegué un ojo por el eclipse, ¿quién más? Mucha gente no durmió anoche, no me siento tan mal, no tengo explicaciones pero sé que podía suceder por el eclipse. Nos queda solo el mate para mantenernos despiertos durante el día", cerró Guille, positiva pese a su cansancio.

MARCELO TINELLI HABLÓ DE GUILLERMINA VALDÉS EN CANTA CONMIGO AHORA

“Guau. Debes ser una Escorpio luna en Géminis me parece. Me parezco a mi ex”, dijo Marcelo, en referencia a la costumbre de Guillermina de hablar de los astros donde tiene oportunidad. “Ni la pegué, estoy tirando cualquiera”, agregó.

“Me mató que hablaras de tu ex en televisión, qué valor”, le señaló Kei. “Mi ex hablaba siempre de los signos. Yo no entiendo y tiré ahora Escorpio en Géminis, nada que ver”, se arrepintió Marcelo.

“Pero soy de Virgo, estoy un poco loca”, le retrucó Kei, y Marcelo le dijo: “¿Las escorpianas son locas? No, ni idea, dije Escorpio porque me parece un carácter fuerte”.

“Ey, admítanlo”, le reclamó la participante a todos los presentes. “A mí ni me mires porque no tengo idea de qué admitir porque no conozco”, cerró el conductor antes de presentar a Gonzalo Cáceres, el rival de Kei.