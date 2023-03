Guillermina Valdés cruzó a Javier García por decir que él la dejó: "No sería el caso"

La apuesta de Guillermina Valdés de conocer a Javier García con la ilusión de quizá enamorarse salió mal, y para colmo una declaración del arquero suplente de Boca sobre que él fue quien la dejó motivó que la empresaria marcara la cancha contundente.

"Es una aclaración rara, aparte no sería el caso. Pero está todo bien", explotó la madre del hijo menor de Marcelo Tinelli.

En un principio, Guillermina relativizó los dichos Javi: "No cortamos. No es que me cortó él o lo corté yo, porque no tenemos un vínculo".

"Lo que se cortan son los vínculos, y no había vínculos. No hay vínculo", cerró Guillermina Valdés respecto de su accidentada primera cita con Javier García.

Pasada la polémica por las fotos bajándose del auto de Javier García tras la primera cita, Guillermina Valdés reflexionó: "Tuvimos mala suerte. Nos vimos una vez y salió en todos lados".

Entonces, agregó filosa: "La gente hace un montón de cosas y nadie no lo sabe".

Ante la pregunta del periodista, Guillermina se cubrió: "No lo digo por alguien en especial, sino por el resto del mundo".

"No se dio. Hay cosas que prosperan y otras que no", cerró Guillermina Valdés sobre su fallida cita con Javier García.