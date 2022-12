Guido Kaczka contó una desopilante anécdota sobre el inicio de su romance con Soledad Rodríguez

Guido Kaczka contó una divertida anécdota de cuando comenzó a salir con su pareja, luego de haber empatizado con una participante que contó su insólita historia de amor.

La joven le mostró el tatuaje de una banda y contó que es la de su novio. Sin embargo, aclaró que se lo había hecho mucho antes de conocerlo, por Facebook, y enamorarse de él.

"Claro... Y después se empezaron a hablar, mirá, me gusta la banda, el tatuaje. Me pasó con mi pareja”. G-plus

"Claro... Y después se empezaron a hablar, mirá, me gusta la banda, el tatuaje. Me pasó con mi pareja”, sorprendió Guido. Acto seguido, rememoró los inicios de su relación.

GUIDO KACZKA CONTÓ UNA DIVERTIDA ANÉCDOTA DE CUANDO COMENZÓ A SALIR CON SU PAREJA

Guido habló de los inicios de su relación con Soledad Rodríguez.

"Y me muestra un muñeco de He-man, un álbum de figuritas, estaba yo en la tapa. Claro, ella no sabía, pero estaba a upa de Julián Weich. Y le digo, pero ese soy yo...". G-plus

"En realidad, ella sabía quién era, pero en la segunda, tercera salida, me dice 'mi cumpleaños lo hago tipo una fiesta ochentosa'. Y entonces me dice 'mirá las cosas que conseguí para la fiesta ochentosa'...".

"Y me muestra un muñeco de He-man, un álbum de figuritas, estaba yo en la tapa. Claro, ella no sabía, pero estaba a upa de Julián Weich. Y le digo, pero ese soy yo... 'Ay', me dijo”, cerró, divertido, en Los 8 escalones de los 2 millones, imitando el grito de ella.