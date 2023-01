Guerra total en El Hotel de los Famosos 2: se tiraron con huevos, harina y yerba

La tensión dentro de El Hotel de los Famosos 2 se plasmó en una divertida guerra de harina en la cocina, y a Mimi Alvarado se le complicó su labor como gerente.

El conflicto arrancó cuando Martín Coggi le lanzó un puñado de harina a Enzo Aguilar, gesto que el influencer respondió con un contraataque, dejando de lado la tarea de hacer fideos con la pastalinda.

Pero lejos de reducirse a una pelea personal, tanto Tony como Enzo se dieron vuelta para tirarles también comida a Emiliano Rella y Sebastián Cobelli.

Así fue que el exfutbolista tomó un pote con yerba que le tiró a Rella en la cabeza, pero solo después de que el boxeador le estallara un huevo crudo en la cabeza.

Al final, Sebastián Cobelli y hasta Delfina Gerez Bosco terminaron con sus cabezas llenas de huevo en plena cocina de El Hotel de los Famosos 2.

EL ENOJO DE MIMI ALVARADO CON EL STAFF DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Como responsable del staff de El Hotel de los Famosos 2 a Mimi le tocó la responsabilidad de retar a sus empleados, pero el divertido panorama le ganó al enojo y soltó carcajadas al ver a Emiliano Rella condimentado como para una torta.

"Algo va a tener que pasar con esto, porque después toda la culpa me queda a mí, pero son cosas que se me van de las manos. Que no puedo controlar", se quejó la novia de El Tirri.

"Yo no me hago cargo de nada de esto", se desligó Mimi Alvarado.