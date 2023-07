Guardias médicas, docencia y mucho deporte: así es la vida de Rodrigo de MasterChef

En MasterChef, Rodrigo Salcedo, uno de los participantes más queridos, despliega su pasión por la cocina. Puertas para adentro, también es médico, docente y amante del deporte.

El participante del programa de Telefe es bioquímico y trabaja en el Hospital de San Luis, donde hace guardias médicas. Sin embargo, sus únicas pasiones no son la gastronomía y la medicina.

Rodrigo también es un apasionado del deporte. Jugó al básquet en el Club Banda Norte cuando era adolescente y, hoy por hoy, se divierte compitiendo en fútbol amateur.

¿POR QUÉ RODRIGO SALCEDO SE ANOTÓ EN MASTERCHEF?

Rodrigo, que estudió Bioquímica en la Universidad Nacional local y trabaja en el Hospital de San Luis, aclaró que no desea que la cocina sea su profesión, sino su pasatiempo.

"Soy muy apasionado, me gustan muchas cosas y he incursionado en varias áreas en mi vida. La cocina es mi hobby, es el lugar donde me libero y puedo crear platos. No es mi profesión", expresó recientemente, feliz por su ecléctico presente.