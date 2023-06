El grosero intercambio de palabras entre Morena Rial y Mónica Farro: "Si lo hiciera por dinero sería rica"

Tras rebatir las sospechas que recayeron sobre ella a raíz de la desaparición de maquillajes y tarjetas en uno de los camarines de LAM el día en que estuvo invitada al ciclo, More Rial la emprendió en duros términos contra Mónica Farro, una de las damnificadas, y la uruguaya no se quedó callada.

En un adelanto del ciclo que conduce Ángel de Brito, se escuchó a Morena decir: “Tengo más plata yo en mi tarjeta de débito que alguien que se tiene que ir a chupar una p… por plata a Bahía Blanca. Si querés pasar la nota, pasala”.

Minutos más tarde la vedette se comunicó por videollamada con LAM y desde allí respondió estas duras declaraciones. “¿Qué me pueden robar a mí, que no tengo un peso? Pero yo no le tengo que pedir plata a mi papá ni para la niñera ni para el alquiler”, replicó Farro.

MÓNICA FARRO ADVIRTIÓ QUE DEMANDARÁ A MORE RIAL SI NO SE RETRACTA DE SUS DECLARACIONES

“Siempre me valí por mí misma. Toda la vida me cuidé de no joderle la vida a nadie. Cuando pasó todo esto, jamás acusé ni nombré a nadie; y de hecho mi denuncia fue por extravío de tarjeta. Se tiró un nombre porque estaba invitada, pero yo no tengo nada que ver con este tema”, agregó Mónica.

“¿Por qué se la agarró conmigo y dijo las barbaridades que dijo? Mi abogado ya está al tanto de todo. Y gané el tercer juicio por estas cosas”, dijo, en referencia a la sentencia firme por daños y perjuicios contra Pamela Sosa por decir que fu amante de Aníbal Lotocki.

“Me parece muy bajo que hoy en día las mujeres hablen de otras mujeres de esta forma, porque yo no iba a Bahía Blanca, sino a Saavedra a ver a mi pareja, pero no a chuparle nada, en todo caso a hacer el amor y no por plata”, recordó Mónica.

“O me pedís disculpas públicas o ya mi abogado va a iniciar acciones legales, iremos a una mediación y si no… daños y perjuicios, no me importa. A mí, nadie más me daña mi honor. Yo soy una laburante. Si chupara lo que dicen que chupo, sería rica, estaría en Miami o de viaje por todo el mundo”, cerró la vedette, indignada.