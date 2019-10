Griselda Siciliani, tras la versión de pelea entre Arana y Castro: "Si me hablás de ellos dos, yo a Luciano lo adoro"

A pocos días del debut de Pequeña Victoria, la nueva ficción de Telefe en la que trabajan Facundo Arana y Luciano Castro, el rumor de mala relación entre los actores no tardó en sonar.

No ajeno a la versión de conflicto con su compañero, Arana explicó el origen de la supuesta confusión, en diálogo con Por si las Moscas: "Hicimos una joda una vez que Luciano estaba dando una nota en un móvil (para Intrusos). Hice un chiste de que yo por contrato no puedo estar cerca de él y me salió mal. De ahí hicieron un lío bárbaro. Yo tiré un poquito de agua y me cayó una catarata encima".

Consultada por el rumor de pelea entre Castro y Arana, Griselda Siciliani recordó su mala experiencia laboral con Facundo, cuando ambos trabajaron en Farsantes, y, sin introducirse en la polémica de lleno, halagó a Castro.

"¿Te pasó sufrir destrato en el ámbito laboral?", le preguntó la notera Brenda Caretto de Confrontados a la actriz, quien sin puntualizar en ningún compañero, contestó: "Sí, claro, me he peleado y me he puteado con compañeros. Es lo más natural, más trabajando con las emociones. Y si vos estás empezando y el otro es una estrella… seguramente será maltrato. El maltrato es un límite finito y difícil de definir. Pero cuando hablás de casos particulares y conocés a las personas, es más fácil tomar una postura".

Ante la contundente respuesta de Siciliani, la cronista de El Nueve retrucó: "¿Te ha pasado decir 'con este actor no vuelvo a trabajar'?". Con seriedad, Griselda asintió: "Sí, me ha pasado".

Dejando de lado el misterio, llegó la consulta puntual por sus colegas: "Esta semana circuló la información sobre una pelea secreta entre Facundo Arana y Luciano Castro. ¿Qué opinás?". Con mayor cautela, la actriz y participante del Súper Bailando 2019 señaló: "Opinar de rumores es muy difícil porque te metés a opinar de algo que, por ahí, nunca pasó. Y por ahí le preguntás a ellos y te dicen 'no, nada que ver'".

Evocando un incidente que Siciliani vivió con Arana en Farsantes, en 2013, la notera le comentó: "En su momento la pasate mal (con Facundo), después de que te quebraste la muñeca. ¿Lo perdonaste?". Y Griselda expresó: "No tengo nada que perdonar. No me hizo nada. Nos llevamos mal trabajando, pero son cosas que pasan. Si me hablás de ellos dos, a Luciano lo adoro".

Antes de cerrar el picante ida y vuelta, la periodista agregó: "Si te lo cruzaras a Facundo Arana, ¿lo saludarías?". Dubitativa, la actriz concluyó: "Sí, creo que sí. No lo veo hace mil".