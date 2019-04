A pocos días de debutar en el Súper Bailando, Griselda Siciliani visitó Los Ángeles de la Mañana y habló de todo.

Uno de los temas que tocó con Ángel de Brito y sus “angelitas” fue la participación de Flor Torrente, hija de Araceli González, en el certamen de baile.

Picante, De Brito le planteó un escenario posible en el ciclo de Marcelo Tinelli: “Un día terminás de bailar, de casualidad baila después Flor Torrente e ingresa Araceli González al piso.¿Qué onda?”.

Entonces, Griselda respondió con mucho humor: “¡Pelea en el lodo, las dos desnudas!”, haciendo referencia con gracia al conflicto con la ex mujer de su ex, Adrián Suar.

Luego, aclaró: “Entiendo perfecto la pregunta, me la hicieron ya 200 veces y ni empezó el Bailando. Pero, de verdad, no sé cuál es el conflicto. Entiendo la fantasía pero no el conflicto real”.

"Flor es la hermana del hermano de mi hija. Tienen el mismo vínculo las dos con Toto. Pueden tener ese vínculo y que haya pasado algo, pero no. Con ella no pasó nada, y con Araceli tampoco" G-plus

Acto seguido, Ángel le preguntó: “¿Si se encuentran con Araceli o Flor en un evento se saludan?”. Y Siciliani no dudó: “Sí. Flor es la hermana del hermano de mi hija. Tienen el mismo vínculo las dos con Toto. Pueden tener ese vínculo y que haya pasado algo, pero no. Con ella no pasó nada, y con Araceli tampoco”.

Entonces, el conductor recordó que Araceli había salido con todo a su cruce luego de que Griselda hablara en Intrusos de por qué Fabián Mazzei no trabajaba en Pol-ka. Minimizando el conflicto, la actriz afirmó: “Yo dije una frase picantita y se armó una cosa que no respondí jamás. Que uno no le caiga bien a alguien, no significa que lo tengas que odiar”.

“¿No la odiás?”, indagó Ángel. “¡Para nada!”, respondió Sicliani. Y cuando Yanina Latorre opinó que Araceli la odia a ella, reflexionó: “Bueno, no lo sé. Mucha gente me debe odiar y no nos enteramos”.

