Fernando Burlando volvió a generar polémica por su fuerte defensa de Juan Darhés, a quien representa legalmente, tras la denuncia por violación que radicó Thelma Fardin en contra del actor.

Entrevistado en un móvil de Los Ángeles de la Mañana, Burlando hizo referencia a las declaraciones de Thelma sobre su difícil situación económica y disparó: “Hacer una denuncia a un abusador, no te da derecho a pedir que te paguen el alquiler. Estamos hablando de cosas distintas ¿Ustedes saben cómo le iba a Thelma antes?”.

Dicho esto, quien decidió salir al cruce de las declaraciones de Burlando fue Griselda Siciliani, excompañera de Thelma y Darthés en Patito Feo, y una de las integrantes del colectivo Actrices Argentinas que acompañó a Fardin en su denuncia.

Griselda le escribió a Ángel de Brito en plena entrevista con el abogado y el conductor leyó al aire: “Dice que no puede creer las cosas que estás diciendo. Dice ‘Burlando habla del Papa, la Justicia y defiende a Darthés. Es el patriarcado mismo este hombre. Darthés denuncia a las que hablan para adoctrinar a las mujeres. Gracias a las chicas del panel por su apoyo a las mujeres, las banco’”.

Y Siciliani continuó: “Es el abogado más poron... de la Argentina y elige estar del lado de un violador, una pena. Me gustaría que un abogado tan importante se ponga del lado de las mujeres. Ojalá”.

"Acusa a la víctima todo el tiempo, es muy triste que siga pasando eso. Fue inmunda la frase de que no le gusta ver enojada a la mujer" G-plus

Tras escuchar su mensaje, Burlando respondió: “Amo la libertad de expresión. Griselda puede opinar lo que quiera, no voy a estar de acuerdo en una cosa porque todavía Darthés no es un violador. Para eso necesitamos un fallo de la Justicia. La presunción de inocencia es un concepto muy fuerte. En todo lo demás, incluso en que soy un buen abogado, estoy de acuerdo”.

Entonces, Ángel leyó más frases de Griselda: “La acusa a Thelma, no lo puedo creer”. Pero Burlando la desmintió: “No la acuso, dijo que iba a guardar una postura de respeto para con quien denunció hasta incluso si la Justicia dice algo disvalioso de su postura. No tengo odio para con una persona que tiene una versión distinta a la que tengo yo”.

Sin embargo, Siciliani continuó su descargo e hizo mención también a que el abogado dijo que no le gusta ver a la mujer enojada: “Acusa a la víctima todo el tiempo, es muy triste que siga pasando eso. La Justicia es patriarcal, dejó libre a los asesinos que mataron y empalaron a una chica (en referencia al femicidio de Lucía Pérez y la absolución de los acusados). No nos queda otra que defendernos entre nosotras lamentablemente. Fue inmunda la frase de que no le gusta ver enojada a la mujer. ¿Qué? ¿Tenemos que lavar los platos y sonreír? ¿Oler a rosas?”.