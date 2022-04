Grave acusación de Fernanda Iglesias contra Jorge Rial: "Hacía lobby para sacarme de América"

A los picantes dichos de Marcela Tauro sobre Intrusos, Jorge Rial le sumó la grave acusación de Fernanda Iglesias.

La panelista recordó una fuerte frase del conductor en su contra y aseguró que la desvincularon del canal por él.

"Gastón Portal me convocó para hacer un programa en América con Roberto Pettinato. En ese momento, yo estaba muy cuestionada en América; Jorge Rial hacía lobby para sacarme", afirmó, contundente, en LAM.

LA FUERTE ACUSACIÓN DE FERNANDA IGLESIAS CONTRA JORGE RIAL

"Cuando debuté en el programa, al otro día en el suyo Jorge dijo algo así como '¿qué hace esta gorda esperpento en América?'... Ahí supe que tenía los días contados", afirmó Fernanda.

Acto seguido, reveló que al poco tiempo la habrían echado por el conductor.

"Me terminaron sacando y Gastón Portal me dijo que había sido por él. Yo si me quedaba sin laburo, literal, me moría de hambre. Estaba sola con mi hija, me había separado... era complicado", cerró, muy picante, agradeciéndole a Portal por haber "inventado" un trabajo en su productora con la intención de seguir pagándole un sueldo.

¿Qué dirá Jorge?