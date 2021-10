Grave acusación contra Jorgito Moliniers tras su renuncia a La Academia: "Nos mintió desde que nos dijo 'hola, vengo de Paraguay'"

Esta semana Jorgito Moliniers dio por finalizada su participación en La Academia y dejó a Luciana Salazar con la necesidad de encontrar a un nuevo bailarín, mientras asegura que sufre de una lesión que no terminó de quedar en claro cuál es. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), el panel puso en duda cuál es el motivo real del alejamiento de bailarín paraguayo, y Gabriel Fernández aseguro que es “un gran mentiroso”.

“Luciana recuerda lo que pasó en el 2015 cuando estuvieron juntos en el Bailando y ella no se sentía bien de salud, y finalmente el público decidió que queden eliminados. Pero ella ya venía sintiendo que no daba más, y cuando le decía a Jorgito que creía que iba a irse, él se enojaba”, explicó Lizardo Ponce. “Él se enojó y ahora está pasando lo mismo, pero al revés. Pero escuchando a Luciana, realmente no entiendo porque para mí acá pasó algo que ninguno de los dos nos está diciendo”, le contestó Lourdes Sánchez, antes de que el productor Gabriel Fernández ponga el foco en la personalidad del bailarín.

“La silenciaron a la coach, (…) obviamente le ordenaron que no hable porque ella debe saber la verdad. De Jorgito ya sabemos que es un gran mentiroso serial, nos mintió desde que dijo ‘hola, vengo de Paraguay’ hasta el día de hoy. Habrá que ver el pasaporte”, explicó el productor. “Y Luciana no es mentirosa, pero es muy escondedora. Toda su carrera la hizo escondiendo. Ella quiere quedar como Pamela Anderson en Baywatch, perfecta, que nada la ensucie. Entonces nos dejan un montón de puertas abiertas para que podamos hablar”, reconoció Fernández.

“Que venga Jorgito Moliniers de un día para el otro con unas lesiones que no se entienden, que no descreo, pero no deja en claro cuáles son porque por WhatsApp dice una cosa, por acá dice otra y al equipo no le dice qué es.”, volvió a insistir Lizardo. “Si uno va a los archivos de Jorgito en el Bailando, la cosa no lo acompaña porque ya tuvo problemas con Magui Bravi, con Yanina Latorre, con La Chipi y este año con Luciana. Siempre abandona, siempre le pasa algo”, cerró Lourdes Sánchez.