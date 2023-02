Gran Hermano: Marianela Mirra trató de desagradables a los fans de Marcos

Marianela Mirra, exganadora de GH, admitió que le "dolería" que Marcos ganara y lo tildó de "opa", haciendo hincapié en que prefiere que gane Nacho o cualquiera de las chicas.

Claramente, sus dichos no pasaron desapercibido para los fans del participante, que apuntaron muy fuerte contra Mirra. Lejos de quedarse en el molde, ella les respondió con tremendos exabruptos.

"La señoda, duda la podong... Váyanse a la mier...", expresó primero, sin referirse directamente a los fans de Marcos.

MARIANELA MIRRA TRATÓ DE "DESAGRADABLES" A LOS FANS DE MARCOS

Antes de despedirse, Marianela apuntó directamente contra el club de fans de Marcos.

"Qué gente desagradable los que votan en este GH, supongo que son demasiados pendejos, por las barbaridades que escriben... Cuando una intenta ponerle onda, por compromiso y porque es un formato que le dio mucho...".

"¿Cómo me puede joder que gane alguien? Si yo ya gané, a mí me dan más pena que gracia los elegidos por las sectas que andan dando vuelta por las redes... Asco siento y no necesito seguidores, fuera", sentenció, muy enojada.