Gran Hermano: Coti estalló contra Julieta Poggio y Alfa por hablar despectivamente de su ciudad natal

Desde que salió de la casa de Gran Hermano 2022, Constanza "Coti" Romero multiplicó su exposición en la pantalla de televisión y en las redes sociales, convirtiéndose en una de las participantes más populares del reality de Telefe.

Activa tanto en Twitter como en Instagram, la joven correntina se hizo eco de un clip en el que Santiago "Alfa" Walter chicaneó a Julieta Poggio con su ciudad natal, Caá Catí, por la mancha de caca que apareció en uno de los almohadones, y respondió al hueso.

Más sobre este tema El desconsolado llanto de Julieta Poggio en Gran Hermano: el motivo de su angustia Gran Hermano: Coti contó que debutó en la escuela y cuál fue su récord en la intimidad

"Las cosas que hice fueron por juego. Pedí disculpas cuando me equivoqué, pero nunca hice nada con mala intención. Ahora, eso es de irrespetuosa, no solo conmigo, también con mis orígenes", tuiteó Coti, en alusión a la conversación entre Alfa y Julieta. Pero apuntó a Poggio.

"Las cosas que hice fueron por juego. Pedí disculpas cuando me equivoqué... Ahora, eso es de irrespetuosa, no solo conmigo, también con mis orígenes". G-plus

Luego Coti agregó: "Orgullosa de saber separar las cosas y, principalmente, de que se siga hablando de mí".

En el clip de Gran Hermano Alfa le hizo una “humorada” a Julieta, tras ser señalada como la participante que habría ensuciado el almohadón. "Te salió Caca ti", dijo Alfa.

Y la modelo le respondió: "¡Callate! Mirá si me va a salir caca-mierd… No, perdón a la gente de ahí".

EL SINCERICIDIO DE JULIETA A DANIELA SOBRE SU ROMANCE CON THIAGO EN GRAN HERMANO

Sin filtros y mirándola a la cara, Julieta Poggio descolocó a Daniela Celis con su opinión sobre el romance que vivió con Thiago Medina, luego de que el joven de González Catán fuera eliminado del reality.

"No es de forra, pero no sé si los veo de novios. No sé por qué. Capaz por las idas y vueltas que tuvieron", le dijo Julieta a Daniela, en el mano a mano íntimo que tuvieron en el cuarto.

DANIELA SE QUEBRÓ EN EL CONFESIONARIO AL HABLAR DE THIAGO

Al día siguiente de que Thiago fuera eliminado de Gran Hermano 2022, Daniela sintió su ausencia y se quebró en el confesionario al hablar del participante con el que vivió un intenso romance, lleno de idas y vueltas.

"Estoy dolorida por la partida. Siento que estoy enamorada", expuso Celis, al borde del llanto.

Y continuó: "Cuando volvió no pensé en estar con Thiago, quería separar el corazón del juego. Por eso cuando me sentaba en este sillón jugaba, pero me encontré con un Thiago diferente. O quizás sea la casa".