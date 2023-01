Gran Hermano: Coti Romero fue letal con Julieta Poggio tras escucharla criticándola con La Tora

Adentro y afuera de la casa de Gran Hermano 2022, Coti Romero dejó en claro que no se calla nada. En esta oportunidad, vio un clip de Julieta Poggio charlando con Lucila "La Tora" Villar, Daniela Celis y Camila Lattanzio, en la que la criticaron duro, y le contestó fuerte en Twitter.

"Yo me quedo con lo feliz que fui adentro de esa casa, separando las cosas como debe ser. Me quedo con lo que me divertí jugando y haciendo estrategias y, obvio, con la gente hermosa que conocí y que me banca", escribió la joven correntina en su primer tweet.

Más picante, Coti continuó: "PD: lo mejor de todo es que me superé a mí misma. Eso es lo que buscaba. Me demostré a mí misma que, por más joven que pueda ser, igual podía hacer jugadas y pensar (sobre todo)".

"Yo no entré a esa casa a ser la más linda, la mejor vestida o la que mejor cuerpo tenía, entré a jugar y a destacarme por mi juego". G-plus

Sin nombrar a Julieta, pero disparándo indirectamente a ella, Coti agregó: "Yo no entré a esa casa a ser la más linda, la mejor vestida o la que mejor cuerpo tenía, entré a jugar y a destacarme por mi juego. Lo logré, y más orgullosa que nunca, sabiendo que vengo desde muy lejos, bancándome mucho y trabajando a full para pagarme los viajes".

LA PICANTE CHARLA DE JULIETA CON LA TORA, CAMILA Y DANIELA SOBRE COTI

El miércoles por la tarde, Julieta Poggio, Lucila "La Tora" Villar, Daniela Celis y Camila Lattanzio hablaron de Constanza "Coti" Romero, eliminada de Gran Hermano el 2 de enero, y la calificaron con duras palabras.

Julieta Poggio recordó la pelea que tuvo con Coti, por la nominación espontánea. La Tora afirmó que la joven correntina estaba "celosa" de Julieta porque pensaba que su novio, Alexis "el Conejo" Quiroga, estaba interesado en ella. Y la calificaron como "envidiosa", "celosa" y "falsa".

"Para mí Coti te tenía celos. Lo del Cone fue real. Nunca fue mentira. Lo escuché de la boca de tres hombres y con Romi lo hemos visto en las fiestas...", le dijo la Tora a Julieta.

Y la modelo le contestó: "Pero, ¿cómo puede tenerle envidia a alguien y ser su amiga? Era un poquito falsa".

Atenta al diálogo, Daniela comentó: "Claramente, no era amiga nuestra". "Yo nunca tuve envidia, sí quizás celos. Envidia, nunca", acotó La Tora. Y Poggio reaccionó: "¡Qué fea la envidia! Qué feo es envidiar".