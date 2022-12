Gran Hermano 2022: Yanina Latorre aseguró que se venden fotos íntimas de las participantes

Este fin de semana, Julieta Poggio reveló que descubrió a un supuesto técnico de Gran Hermano tomándole fotografías con su celular desde detrás de una venta y eso provocó conmoción entre algunos de sus compañeros, y en sus familiares.

“Lo vi en el momento y deseo que todo lo que está pasando detrás de cámara esté bien hecho y que haya sido tal vez alguien que se les escapó pero que fue bien intencionado”, le dijo Patricia Destefani, la mamá de Julieta a Juan Etchegoyen.

Sin embargo, en LAM, Yanina Latorre y el ex Gran Hermano Martín Pepa lanzaron una bomba que generará polémica en las próximas horas. “Hablando de los técnicos y demás, quiero decir que no es que no ves a nadie. Ves celulares y puede ser que trasciendan fotos”, aseguró el licenciado en comunicación.

LA BOMBA DE GRAN HERMANO QUE GENERA POLÉMICA: VENDERÍAN FOTOS ÍNTIMAS DE LOS PARTICIPANTES TOMADAS EN LA CASA

“En Gran Hermano los pasillos están bloqueados, es súper con autorización, te revisan y no es que podés ir sin motivo. Se enfocó mucho en eso porque es muy fuerte de verlo, porque te podés mandar muchos problemas, porque si golpeás algo y te escuchan los que están dentro de la casa y empieza una paranoia, una locura”, aseguró Martín.

El ex “hermanito” aconsejó a la producción del reality que se deberían colocar cámaras en los pasillos aledaños a la casa para controlar porque “hay montones de técnicos y cámaras que laburan recontra bien”.

Sin embargo, Yanina Latorre lo cortó en seco y, contrarreloj, reveló: “Ahora hay un grupo de Telegram que es pago que vende fotos de las chicas de Gran Hermano en bolas. Pia y yo las vimos”.

“Hay fotos de todas y en unas poses tremendas porque hay alguien, que no sé quién es, si es alguien que labura o alguien que fue de visita… Viste que está el hijo del gerente … Y hay poses de las chicas, lolas, todo… Cuando se agachan para ir al baño, todo”, agregó Yanina, que prometió que el jueves “por ahí muestra las fotos”.