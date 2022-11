Gran Hermano 2022: La Tora lloró en el confesionario y contó una charla íntima con su madre

El grave momento de Alfa en Gran Hermano 2022 con Coti, por el que él fue sancionado y terminó yendo a placa de eliminación, derivó en una cruda pelea donde el participante de 60 años fue confrontado por La Tora. La escandalosa pelea terminó con ella llorando en el confesionario y abrió su corazón sobre el delicado motivo por el que reaccionó así.

“¿Te puedo hacer una pregunta, Gran Hermano? ¿Salió todo en la tele? Me lo guardo yo acá”, empezó diciendo. “A la situación con Coti, si salió en la tele. Me parece raro cómo la sociedad no lo haya votado a Alfa”, se despachó, entre lágrimas.

Rota en llanto explicó su bronca porque Juan fue eliminado y no Alfa, sobre quién había caído la fuerte sanción. “Porque es una lucha diaria que vivimos las mujeres. En la casa fuimos nueve mujeres y las nueve vivimos situaciones de acoso o abuso. Como siempre digo, yo voy a creer. La persona que me cuente, yo le voy a creer”, señaló.

"Mi vieja se enteró un par de cosas mías hace poco que sé que no le hacen bien, pero soy esto y yo le dije que si llego a explotar en Gran Hermano por mi tema… Bueno, es mi tema". G-plus

LA TORA LLORÓ EN GRAN HERMANO 2022 Y HABLÓ DE UN GRAVE EPISODIO EN SU VIDA QUE LA MARCÓ

“Menos mal que no estaba yo, porque sino me ibas a sancionar a mí y me ibas a expulsar de la casa. Si yo llego a ver esa situación, yo lo mato. Le rompo la boca. Yo no voy a permitir que ningún hombre acose ni abuse de una mina. Nunca lo voy a permitir. Nunca, nunca, nunca”, lanzó, furiosa y entre lágrimas.

También pusieron al aire una delicada conversación de Lucila con Nacho en el jardín. “Hoy mi vieja, viéndome así, no le ayudo en nada. Mi vieja se enteró un par de cosas mías hace poco que sé que no le hacen bien, pero soy esto y yo le dije que si llego a explotar en Gran Hermano por mi tema… Bueno, es mi tema”, dijo, dejando entrever que podría haber sido víctima de una agresión sexual.

“Yo lo pasé, yo lo viví y voy a intentar no contarlo acá, pero si en algún momento exploto y pinta el tema, porque no puedo más o por lo que fuese… Me pone mal saber qué ella puede estar mal por mí”, concluyó, a flor de piel.

Si sos víctima de violencia de genéro, llamá al 144