Gran Hermano 2022: Tomás Holder fulminó a Alfa y dijo que Coti podría ser su nieta

La broma de Alfa a Coti en Gran Hermano le valió una nominación por parte de la producción del programa que, sin embargo, no tuvo mayor efecto en el público, que votó masivamente la salida de Juan; y ahora Tomás Holder fulminó al empresario.

El (¿ex?) participante del reality habló este lunes con LAM y allí se reveló como admirador del empresario restaurador de vehículos ahora que ve la casa “desde afuera”, a diferencia de lo mal que se llevaba cuando eran compañeros.

“Alfa me parece un personaje increíble”, confesó frente a Ángel de Brito. “Como televidente, me gusta. Contra Juan estuvo muy correcto, nunca habló de más. Lo de Alfa contra Juan fue excelente”, reconoció, sobre la actitud del participante en la última gala de eliminación.

TOMÁS HOLDER, CONTUNDENTE CON ALFA TRAS EL INCIDENTE CON COTI EN GRAN HERMANO

Sobre el episodio que Alfa le hizo vivir a Coti, Holder opinó que es “un maleducado”. “La gente siempre me dice ‘Holder no hablés de la edad’, pero la edad importa, loco”, opinó.

“La verdad, creo que un hombre grande, que le hable así a una chica de 20 años y haga esos chistes no está bien. Podría ser su hija, su nieta. Creo que es un montón”, agregó.

“¿O sea que hubieras saltado como hizo la mayoría en la casa?”, quiso saber De Brito. “Si, obvio. Yo muchas veces le dije a Alfa que él con las mujeres se mete mucho, pero con los hombres no. Las cosas que me dijo a mí, siempre fueron por atrás, nunca me dijo nada en la cara, así que en ese sentido es un pobre hombre”