Gran Hermano 2022: Thiago se enteró que su padre estaba detenido y tuvo una crisis nerviosa

Thiago Medina tuvo que ser contenido por un psicólogo después de que desde afuera de la casa de Gran Hermano le informaran que su padre estaba preso.

Así, el reality volvió a ser tendencia y un usuario de Twitter comentó: “Parece que le dijeron a Thiago lo del papa preso por lo que dijo Alfa que van a tener que cuidar el griterío de afuera y Juli dice que se re angustio”.

Debido a esta situación, hubo muchos cortes en la transmisión del programa el último lunes y otro usuario de las redes sociales compartió un video de la conversación entre Alfa y Julieta hablando del tema.

“¿Ya lo llamó?”, le preguntó Julieta, sobre el psicólogo que se habría acercado a la casa para hablar con Thiago. “No, está durmiendo. Ahora lo que van a tener que cuidar es el griterío de afuera”, le respondió Alfa y luego se volvió a cortar la transmisión.

POR QUÉ THIAGO SE CANSÓ DE DANIELA EN GRAN HERMANO 2022

Thiago Medina manifestó que se cansó de Daniela Celis en Gran Hermano 2022: “No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba”.

“Quiere que esté todo el día atrás de ella, la verdad es que me da por los hue... Quiere que esté todo el día con ella y yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto”, expresó cansado el joven.