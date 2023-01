Gran Hermano 2022: el sorpresivo pedido de disculpas de la hermana de Thiago a Daniela por decirle "gato con botas"

Minutos previos al anuncio de la eliminación de Thiago Medina en Gran Hermano 2022, su hermana Camila tomó la palabra y se disculpó públicamente por decirle "gato con botas" a Daniela Celis, en una gala pasada.

"Hoy no te pongo el micrófono. Hoy no te pregunto por tu cuñada", le dijo Santiago del Moro a la hermana de Thiago, por el exabrupto que cometió días atrás.

Sin embargo, Camila le pidió al conductor del reality que le permita pedir perdón: "Santi, quiero pedir disculpas. Fue algo que no lo pensé. Lo dije de corazón".

Más sobre este tema Romina encaró con todo a Daniela en Gran Hermano 2022: "Sos muy mentirosa"

"Le pido disculpas a la familia y a Daniela. Yo sé que lo va a ver, pero lo dije sin maldad", continuó la hermana de Thiago.

"Yo quería pedir disculpas adelante de todos, porque lo dije sin pensarlo. Me salió del corazón. No lo dije de mala manera. Me salió así y quiero pedirle disculpas a la familia y a ella", concluyó Camila, reconociendo su error.

EL DESUBICADO COMENTARIO DE LA HERMANA DE THIAGO SOBRE DANIELA DE GRAN HERMANO 2022

Camila, la hermana de Thiago Medina, participante de Gran Hermano 2022, hizo un desubicado comentario sobre Daniela Celis en la gala de nominación, luego de verla nominar a su hermano y darle un beso.

"Dame un beso", le dijo Daniela a Thiago a segundos de nominarlo en Gran Hermano 2022.

Más sobre este tema La reacción de Juliana de Gran Hermano ante la eliminación de Thiago

El picantísimo gesto de la participante no pasó desapercibido en el estudio, y Santiago del Moro lo subrayó: "Para los que decían que Venganiela se había terminado. Fue, lo nominó y le dio un pico. ¡En tu cara!".

Con una tribuna encendida, gritando "venganiela", el conductor se acercó a la hermana de Medina para tener su opinión al respecto y quedó descolocado con la fuerte devolución de Camila.

"Cami, querida, ni vos lo podés creer. ¿Y? ¿Sin palabras?", le consultó Del Moro, con picardía. Y la joven de González Catán se expresó sin filtros sobre Daniela: "Con el beso ese, me muero. Es un gato con botas".

Rápidamente, Santiago le sacó el micrófono y desaprobó su comentario: "No, no, no".