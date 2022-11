Gran Hermano 2022: por qué Marcela Tauro tuvo que rechazar la oferta de formar parte del panel

Marcela Tauro reveló en diálogo con el programa radial Por si las Moscas por qué tuvo que rechazar la oferta de formar parte del panel de Gran Hermano 2022.

“Fui convocada para el panel de Gran Hermano, pero no puedo estar por una guerra de canales. Pude ir un día y no puedo ir más”, confesó la panelista de Intrusos.

Así, se mostró indignada por no poder tomar su propia decisión: “Y eso me duele y me molesta, pero más me duele porque a esta altura de mi vida pedir permiso...”.

MARCELA TAURO HABLÓ DE LOS REEMPLAZOS A FLOR DE LA VE COMO CONDUCTORA DE INTRUSOS

Marcela Tauro habló de los reemplazos como conductora que empezó a realizar este año en Intrusos: “Tengo un muy buen año, estoy tranquila y tal vez eso se trasluce”.

“Me tocó conducir cuando ni lo esperaba. La última vez que lo hice disfruté mucho el programa y dije bueno, quiero que se luzcan todos, el cierre es buenísimo”, expresó a La Once Diez.