Gran Hermano 2022: la mamá de Julieta Poggio habló de Marcos y mandó al frente a su hija

Patricia Destefani, la mamá de Julieta Poggio , suele conceder entrevistas donde siempre habla de su hija y del reality. de Gran Hermano , suele conceder entrevistas donde

Esta vez, la madre de Julieta, estuvo en El Show de Ulises Jaitt (ciclo que conduce Ulises por Radio XLFM de lunes a viernes de 13 a 15 hs) y habló de la relación de su hija y Marcos.

-Si Julieta no gana el juego, ¿quién te gustaría que lo ganara?, preguntó Ulises Jaitt. -Lo tendría que ganar Marcos, porque es un ejemplo de ser humano. Es una persona justa, ubicada, buen tipo, me encanta, de verdad lo tiene que ganar él. Incluso se lo tiene que ganar a Julieta. -Y si Julieta estuviera soltera, ¿te gustaría como pareja Marcos? -No puedo contestar porque Julieta tiene pareja y está muy enamorada. Por respeto a su novio. Juli tiene su corazón en otro lugar y eso hay que respetárselo.

POR QUÉ LA MAMÁ DE JULIETA POGGIO EMPEZÓ TERAPIA Patricia se refirió a la posibilidad de que Julieta sea eliminada de la casa de Gran Hermano.

"Gracias a Dios tengo una familia hermosa. Hay un grupo de contención para Julieta muy grande, porque no va a ser fácil su salida, estamos para bancarla", dijo.

Y agregó: "A mi no es muy fácil, necesito a veces apoyo psicológico porque no es fácil tener una hija que está en boca de tanta gente que no la conoce y si bien la gente lo banca es muy fuerte el programa en sí".