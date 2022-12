Gran Hermano 2022: Julieta Poggio cruzó muy fuerte a Alfa por sus críticas a las mujeres y por su "pensamiento anticuado"

Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 cruzó muy fuerte a uno de sus compañeros, Alfa, por su manera anticuada de pensar y su despectiva opinión sobre sus compañeras de la casa.

Cuando Juli lo acusó de haber hablado mal de una de las chicas, él le contestó llamándola "nenita". Entonces, la participante se sacó, tildándolo de "anticuado".

"Me parece cualquiera lo que decís, sos un anticuado. Decís que tu mamá y tu hija son unas reinas, todas somos unas reinas, todas", le dijo, a los gritos.

"No, te estás confundiendo", le respondió Alfa. Y Juli se sacó el doble. "¿Qué no, Alfa? Todas las mujeres somos unas reinas", sentenció.

ALFA ENFRENTÓ A JULIETA Y RECIBIÓ UNA TREMENDA RESPUESTA DE SU PARTE

Alfa aclaró que para él no todas las mujeres son unas reinas. "No, una tipa que se acuesta en un dormitorio adelante de 10 tipos no es una reina", sentenció.

"Sigue siendo una reina igual, o qué... ¿Es una put...? Me saca, me saca, siempre critica a todos, te hacés la víctima y sos el primero que critica a todos", cerró, re enojada.

"Hago lo que quiero", dijo él, sin inmutarse.