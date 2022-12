Gran Hermano 2022: Julieta Poggio denunció que le sacaron una foto y Alfa reaccionó escandalizado

El aislamiento de Julieta Poggio (20) en Gran Hermano 2022 se rompió en parte en la madrugada del lunes, cuando vio a un productor del reality sacándole una foto a través de un espejo, y Walter "Alfa" Santiago (60) reaccionó escandalizado.

"Eso no está bueno. Que aparezcan con un celular atrás del vidrio no está bueno, porque es una foto que te robó a vos. Ojo", advirtió el hombre que superó la séptima gala de nominación consecutiva.

Sin embargo, Poggio le restó importancia: "Debe estar permitido" en pleno vivo apenas María Laura "Cata" Álvarez había abandonado la casa.

Julieta había contado la anécdota luego de quejarse para que Alfa, Conejo, Nacho, Coti y Marcos la dejen de mirar mientras cocinaba "porque me pone nerviosa".

JULIETA POGGIO CONTÓ CÓMO DESCUBRIÓ A UN PRODUCTOR SACÁNDOLE FOTOS EN GRAN HERMANO 2022

Retomando una conversación que no se vio en Gran Hermano 2022, Julieta Poggio describió el momento en que descubrió que la estaban observando: "Fue muy loco lo del celular, se los juro. Me tiró un beso. Aparte, le vi la cara. Nunca le había visto así la cara a alguien".

"En la habitación escucho un ruido, veo y había un celular pegado al vidrio y le veo la cara. Como lo miro a los ojos, hacemos contacto visual, me hace así y me tira un beso. No le quedó otra", cerró.