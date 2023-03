Gran Hermano 2022 hizo una dura advertencia al papá de Nacho: "Si vuelve a suceder habrá sanción o expulsión"

El ingreso de los familiares de los participantes de Gran Hermano 2022 comenzó marcado por una fuerte advertencia: no revelar datos del exterior ni intervenir en el juego. Pero la producción detectó una conducta sospechosa de Rodo, el papá de Nacho, y se lo hizo saber públicamente.

En su intención de ayudar a que su hijo llegue en los mejores términos al tramo final de la competencia, Rodo habló con algunos de los participantes, pero la charla sobrepasó los límites de la tolerancia de Gran Hermano, que le llamó la atención en una reunión de grupo.

¿Qué hizo Rodolfo? Charló con Nacho, Camila y La Tora (también estuvo Marcos, que se fue) en horas de la madrugada, tratando de prepararlos para cuando salgan al exterior de la casa, pero la información que fue proporcionando resultó ser más de la permitida.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: quiénes quedaron nominadas tras la movida de Marcos en la gala de salvación

GRAN HERMANO Y UNA DURA ADVERTENCIA A RODO, EL PAPÁ DE NACHO POR “HABLAR DE MÁS” FRENTE A UN GRUPO DE PARTICIPANTES

“Como todos saben he recibido en mi casa a las familias de los jugadores, no solo para que participen en la elección del líder de la semana, sino también para que brinden apoyo y contención a seres queridos”, dijo Gran Hermano frente al grupo que se reunió en el living.

“Dicho apoyo de ninguna manera habilita la información del afuera o la manifestación de algún tipo de opinión, consejo o ayuda con respecto a la estrategia a emplear por los participantes”, cerró la voz de Gran Hermano.

“Les recuerdo que está prohibido interferir en el juego. Sin embargo, Rodolfo en una charla registrada esta madrugada con algunos integrantes de la casa incumpliste esta norma”, agregó la producción.

“Esta es nada más que una advertencia y confío, por supuesto, Rodolfo, que esta conducta no volverá a repetirse. De lo contrario, si esto vuelve a suceder, tomaré medidas más severas como sanciones o expulsiones”, cerró.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: aseguran que Rodo, el padre de Nacho, finge su acento español

RODOLFO PODRÍA SER SANCIONADO O EXPULSADO DE LA CASA POR QUERER AYUDAR A SU HIJO NACHO

“¡Por favor! ¿Vieron la cara de Rodo? Él siempre tiene una palabra para todo, pero esta vez se quedó mudo, tieso”, dijo Santiago del Moro al término del comunicado de Gran Hermano en El debate.

“Lo que cuenta no es lo que hizo sino con quienes lo hizo, porque no estaban todos. No estaban ni Julieta ni Romina. Estaba Marcos, que se levantó y se fue porque vio cómo venía la conversación, y entonces fue más intencional porque le estaba hablando a un grupo de la casa. Para mí, era sancionable”, señaló por su parte Laura Ubfal.