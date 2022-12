Gran Hermano 2022: harto de los gemidos, Alfa echó a Thiago y a Daniela de la habitación

Walter Santiago, más conocido como Alfa, se enojó en Gran Hermano 2022 y echó a Thiago Medina y a Daniela Celis del cuarto por tener relaciones en el mismo lugar donde estaban durmiendo los demás.

“Yo no jodo a nadie Thiago, estaba acá durmiendo tranquilo. Andá a cog… a la habitación de al lado, vamos a ver si los demás se lo aguantan”, dijo súper molesto Walter.

Entonces, el joven de 19 años le respondió con todo a su compañero: “No digas eso, ¿cómo vas a decir eso? Sos un hombre grande, yo quiero estar acá, ¿tanta envidia tenés bol…?".

“Si a vos te gusta... yo no soy un perrito que hace cualquier cosa en cualquier lado. Quiero dormir. No envidia, por favor chiquito, ¿envidia?”, le contestó picantísimo el participante de 60 años.

EL ENFRENTAMIENTO DE THIAGO Y ALFA EN GRAN HERMANO FUE SUBIENDO DE TONO

Thiago Medina y Alfa se enfrentaron fuerte en Gran Hermano 2022 y la pelea fue subiendo de tono. “Estas re loco vos, ¿cómo vas a hablar así? ¿No ves que hay una mujer?”, le dijo Thiago.

“Te estas re confundiendo vos, yo te re respetaba, ya me está dando por los hu… las cosas que estás haciendo”, siguió y Alfa le contestó harto: “No, no estoy re loco ni me estoy confundiendo”.

“Yo también te re respetaba. A mí me está dando por los hu… que me tomen por boludo. Yo estaba durmiendo sin joder a nadie, respétame”, sentenció Walter mientras Thiago y Daniela salían de la habitación.